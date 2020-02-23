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«Не надо ста китайцев, чтобы заразить пол-Пензы». Женщина пожаловалась на антисанитарию в автобусе

23 февраля в 11:41 338 просмотров

Жительница Пензы высказалась в соцсети о кондукторе автобуса, которая сплевывала шелуху от семечек в ладонь, а потом этой же рукой раздавала пассажирам билеты.

Негодующий пост под впечатлением от неприятного поведения кондуктора пензячка опубликовала в группе соцсети «ВКонтакте».

«Она всю дорогу грызла семечки, аккуратно сплевывая в ладошку, на каждой остановке выкидывала шелуху эту на дорогу. А потом этой же рукой обилечивала пассажиров. Не надо ста китайцев, чтобы заразить пол-Пензы, хватит одного кондуктора», — написала женщина.

В комментариях к записи другие пользователи соцсети отмечали, что кондуктор не только ведет себя неприятно, но и вредит сама себе: грязь с денег попадает на руки, которыми она берет семечки.

Стоит отметить, что с жалобами на обслуживание в общественном транспорте, необходимо обращаться в Ространснадзор или Роспотребнадзор.


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