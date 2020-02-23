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Мэр Андрей Лузгин поздравил пензенцев с Днем защитника Отечества

23 февраля в 12:06 264 просмотра

Глава администрации Пензы Андрей Лузгин поздравил горожан с праздником.

«В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне этот праздник приобретает особый смысл как символ славы и доблести Вооруженных Сил, героических традиций наших предков.

Пусть неразрывная связь поколений крепнет не только памятью о славном прошлом, но и общей работой во имя будущего. Каждый, кто с честью выполняет свой воинский долг, живет интересами страны, трудится на благо родного города, является настоящим патриотом нашей Родины», — сказано в поздравлении.

Мэр Андрей Лузгин пожелал всем пензенцам добра и мира, крепкого здоровья и благополучия.


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