Мэр Андрей Лузгин поздравил пензенцев с Днем защитника Отечества

«В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне этот праздник приобретает особый смысл как символ славы и доблести Вооруженных Сил, героических традиций наших предков.

Пусть неразрывная связь поколений крепнет не только памятью о славном прошлом, но и общей работой во имя будущего. Каждый, кто с честью выполняет свой воинский долг, живет интересами страны, трудится на благо родного города, является настоящим патриотом нашей Родины», — сказано в поздравлении.

Мэр Андрей Лузгин пожелал всем пензенцам добра и мира, крепкого здоровья и благополучия.