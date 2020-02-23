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В России почти 11 тысяч людей, приехавших из Китая, обследуются на коронавирус

23 февраля в 12:42 254 просмотра

По состоянию на 23 февраля, сейчас под контролем врачей находятся 10825 человек. Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на Роспотребнадзор, все они приехали в Россию из Китая.

Последние данные об эпидемии коронавируса, приводимые телеканалом «360», гласят, что на сегодняшний день от инфекции умерли 2442 человека, заразились почти 77 тысяч человек.

Рейсы из Китая сейчас принимает только аэропорт Шереметьево, один из терминалов которого работает под контролем Роспотребнадзора.

Напомним, что вирус передается как воздушно-капельным, так и контактным путем. Симптомы заражения — повышенная утомляемость, заложенность носа, кашель, тяжесть в грудной клетке, боль в горле и мышцах, повышенная температура и озноб.

Фотография: скриншот - https://360tv.ru/news/obschestvo/pochti-11-tysjach-okazalis-pod-kontrolem-v-rossii-iz-za-koronavirusa/

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