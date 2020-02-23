В День защитника Отечества Иван Белозерцев наградил участников Парада Памяти

Памятные знаки, удостоверения участников парада и благодарственные письма губернатора получили кадеты 46-й школы Пензы, члены движения «Юнармия», наставники-офицеры.

Как сообщили в пресс-центре правительства Пензенской области, Иван Белозерцев поблагодарил их за патриотизм, уважение к истории страны и стремление защищать Родину.

Перед вручением памятных знаков состоялся молебен в часовне Михаила Архангела. Мероприятие завершилось возложением венков и цветов к монументу Воинской и Трудовой славы пензенцев.

Девятый Парад памяти прошел 7 ноября в Самаре. В состав пензенской делегации вошли 118 человек — вдвое больше, чем в прежние годы. Представители «Юнармии» были включены туда впервые. Всего в Параде, который является частью проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», приняли участие 6,5 тысяч человек. Отбор проходил на конкурсной основе.

7 ноября 1941 года в «запасной столице» — Куйбышеве прошел парад, участниками которого стали более 25 тысяч бойцов. Прямо с площади они уходили на фронт. Также на парад, принимаемый маршалом Климентом Ворошиловым, тогда вышли порядка 200 тысяч трудящихся.

С 2014 года в Параде Памяти участвуют лучшие парадные расчеты регионов Приволжского федерального округа.