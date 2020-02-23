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Пензенец получил по почте набор отверток вместо автомагнитолы

23 февраля в 13:44 220 просмотров

В пензенскую полицию обратился 48-летний мужчина. Он сообщил, что сделал интернет-заказ автомагнитолы стоимостью 4 569 рублей и решил оплатить наложенным платежом.

Полицейским пензенец рассказал, что в день заказа ему позвонил человек, который представился менеджером магазина. Они согласовали доставку автомагнитолы наложенным платежом и способ оплаты.

«Шесть дней спустя в почтовом отделении заявитель получил посылку и оплатил ее, однако внутри вместо заказанного товара обнаружил набор отверток», — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Мужчина пояснил полицейским, что знал о подобных способах обмана. По факту мошенничества проводится проверка.

УМВД России по Пензенской области напоминает: наиболее безопасный способ совершать покупки наложенным платежом — пользоваться услугами курьерской доставки и оплачивать товар по факту его получения, после вскрытия посылки в присутствии курьера.


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