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Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

23 февраля в 14:48 88 просмотров

В День защитника Отечества президент России Владимир Путин почтил память героев венком с лентой в цветах триколора и надписью «Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации».

Как сообщает «Российская газета», букеты гвоздик к Могиле Неизвестного Солдата возложили также члены правительства, государственные и политические деятели, представители ветеранских организаций.

В церемонии приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, главы Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Президент России Владимир Путин, по традиции, некоторое время постоял у мемориала, склонив голову в память о погибших защитниках Отечества.

Фотография: скриншот - https://rg.ru/2020/02/23/reg-cfo/putin-vozlozhil-venok-k-mogile-neizvestnogo-soldata-v-pamiat-o-pavshih-voinah.html

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