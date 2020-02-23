Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

В День защитника Отечества президент России Владимир Путин почтил память героев венком с лентой в цветах триколора и надписью «Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации».

Как сообщает «Российская газета», букеты гвоздик к Могиле Неизвестного Солдата возложили также члены правительства, государственные и политические деятели, представители ветеранских организаций.

В церемонии приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, главы Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Президент России Владимир Путин, по традиции, некоторое время постоял у мемориала, склонив голову в память о погибших защитниках Отечества.