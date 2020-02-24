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В Наровчатском районе два человека погибли в огне

24 февраля в 09:13 364 просмотра

Ночью 24 февраля в Наровчатском районе Пензенской области произошел смертельный пожар.

О пожаре спасателям стало известно в начале первого часа ночи. Огонь вспыхнул в деревянном жилом доме на улице Нагорной в населенном пункте Кузенчик. На место выехали восемь спецмашин и 21 человек, в том числе — пять сотрудников МЧС.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался открытый огонь и сильное задымление внутри дома», — пояснили в пресс-службе ведомства.

В пожаре пострадали 64-летний пенсионер и 42-летняя женщина. Двое погибло: 44-летняя женщина и 37-летний мужчина.

По факту произошедшего проводится проверка.

Спасатели напоминают пензенцам, что нужно быть осторожными при обращении с огнем, в том числе — при курении. Следует следить за исправностью электроприборов и оборудования.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой регионального управления МЧС

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