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Пользователи сообщили о серьезном ДТП в Бессоновке

24 февраля в 09:36 582 просмотра

В ночь на 24 февраля в Пензенской области произошла жесткая авария. Очевидцы сообщают, что есть жертва.

На дороге в Бессоновке столкнулись грузовая «ГАЗель» и автомобиль «Калина».

«Водитель легковушки жив, а пассажир, который сидел спереди, сегодня скончался, не приходя в себя», — написал пользователь 24 февраля.

В группе «Сова Пенза авто» соцсети «ВКонтакте» опубликованы кадры с места происшествия. На них видно, что удар при столкновении пришелся на левую сторону легковой машины. Металл сильно прогнулся внутрь салона. У большегруза разбита также левая часть капота.

Официальной информации о ДТП пока нет.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей соблюдать осторожность за рулем, не совершать необдуманных и резких маневров. Особенно стоит быть внимательными в зимнее время года, когда велика вероятность заносов.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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