Пользователи сообщили о серьезном ДТП в Бессоновке

В ночь на 24 февраля в Пензенской области произошла жесткая авария. Очевидцы сообщают, что есть жертва.

На дороге в Бессоновке столкнулись грузовая «ГАЗель» и автомобиль «Калина».

«Водитель легковушки жив, а пассажир, который сидел спереди, сегодня скончался, не приходя в себя», — написал пользователь 24 февраля.

В группе «Сова Пенза авто» соцсети «ВКонтакте» опубликованы кадры с места происшествия. На них видно, что удар при столкновении пришелся на левую сторону легковой машины. Металл сильно прогнулся внутрь салона. У большегруза разбита также левая часть капота.

Официальной информации о ДТП пока нет.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей соблюдать осторожность за рулем, не совершать необдуманных и резких маневров. Особенно стоит быть внимательными в зимнее время года, когда велика вероятность заносов.