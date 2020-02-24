В Шемышейском районе проводится проверка после смертельного пожара

По факту смерти 61-летнего мужчины следователи проводят проверку. Его тело нашли после тушения пожара в Шемышейском районе Пензенской области.

По данным следствия, пожар случился в ночь на 23 февраля в селе Новый Мачим на улице Лесной. Возгорание увидели соседи, они и вызвали спасателей. На место прибыло несколько расчетов. Когда огонь потушили, оказалось, что в доме находился его хозяин — 61-летний пенсионер. К сожалению, мужчина погиб.

«По имеющейся информации, он проживал один», — уточнили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Чтобы установить точную причину смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза. После окончания проверки будет принято процессуальное решение.