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В Шемышейском районе проводится проверка после смертельного пожара

24 февраля в 10:00 252 просмотра

По факту смерти 61-летнего мужчины следователи проводят проверку. Его тело нашли после тушения пожара в Шемышейском районе Пензенской области.

По данным следствия, пожар случился в ночь на 23 февраля в селе Новый Мачим на улице Лесной. Возгорание увидели соседи, они и вызвали спасателей. На место прибыло несколько расчетов. Когда огонь потушили, оказалось, что в доме находился его хозяин — 61-летний пенсионер. К сожалению, мужчина погиб.

«По имеющейся информации, он проживал один», — уточнили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Чтобы установить точную причину смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза. После окончания проверки будет принято процессуальное решение.

Фотография: скриншот - https://penza.sledcom.ru/news/item/1442622/

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