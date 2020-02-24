Владимир Путин поздравил буддистов с Новым годом

24 февраля последователи буддизма отмечают Новый год. Президент России Владимир Путин поздравил и с праздником.

«Этот светлый, особо почитаемый последователями буддизма праздник символизирует обновление природы, стремление человека к гармонии и чистоте помыслов, обращает верующих к духовным и нравственным истокам этой древней религии, ее непреходящим устоям и ценностям.

Важно, что российские буддисты бережно хранят и передают из поколения в поколение традиции предков. Буддийские общины активно участвуют в жизни страны, вносят весомый вклад в гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений, уделяют неустанное внимание укреплению плодотворного диалога с государственными и общественными организациями», — сказано в поздравлении, которое опубликовано на сайте Кремля.

Также Владимир Путин пожелал счастья и благополучия, успехов в добрых делах и начинаниях.