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Мошенники «повесили» на пензячку кредит

24 февраля в 11:19 354 просмотра

Пензенские полицейские предупреждают о новом способе мошенничества в отношении владельцев банковских карт, которые продают товары через интернет.

Так, от действий обманщиков пострадала 28-летняя жительница Никольского района.

«На сайте она разместила объявление о продаже мягких игрушек. Через некоторое время на ее телефон позвонил неизвестный и сказал, что желает приобрести товар и готов произвести оплату на карту. Под этим предлогом незнакомец попросил сообщить код, который поступит в SMS-сообщении. Звонивший пояснил, что пользуется новой системой защиты платежей», — рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Пензячка сделала все, как он просил. Затем ей пришло сообщение о поступлении 182 тысяч рублей. Мужчина попросил вернуть деньги, сказав, что произошло слияние счетов, и это его средства. Женщина пошла в банкомат и перевела ему 149 тысяч.

Через какое-то время жительница Пензы поняла, что первая сумма — это кредит, который оформлен на ее имя через личный кабинет на сайте банка.

По факту мошенничества проводится проверка.

Полицейские советуют пензенцам избегать каких-либо сделок с виртуальными покупателями.

«Не выполняйте никаких действий с вашими банковскими картами — это во всех случаях мошенники», — подчеркнули правоохранители.


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