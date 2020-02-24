В Турции планируют разрешить россиянам расплачиваться рублями

Возможно, в скором времени при поездке в Турцию можно будет не обменивать деньги. Жителям России хотят разрешить там расплачиваться рублями.

Однако это станет возможным, если туркам тоже разрешат платить лирами у нас в стране. По словам губернатора провинции Анталья, в настоящее время это прорабатывается, но окончательного решения пока нет, написано на сайте телеканала «360» со ссылкой на ТАСС.

«Анталья является самым популярным туристическим районом Турции. Больше всего туристов приезжает, конечно, из России. В 2019 году 5,585 миллиона русских провели отдых в Анталье. Пока не совсем ясно, сколько русских может приехать в 2020 году, но, по нашим предположениям, по сравнению с прошлым годом ожидается рост на 15%", — рассказал губернатор.

Также он отметил, что популярность курорта среди россиян вырастет, если им разрешат расплачиваться рублями.