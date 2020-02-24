Ученые выяснили предрасположенность людей к раку по группе крови

Как пишут «Актуальные новости», специалисты проанализировали медицинские данные за 25 лет нескольких тысяч пациентов.
Оказалось, что люди со второй группой крови имеют низкую склонность к поражению онкозаболеванием. В группе риска находятся люди с первой группой.
«Для них рекомендована более тщательная диагностика, а также проведение регулярных обследований», — говорится в сообщении.
Однако не стоит забывать и факторах риска. Так, по мнению ученых, курение и злоупотребление алкоголем могут способствовать появлению рака.