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Пензенцев предупреждают о сильных порывах ветра

24 февраля в 14:32 106 просмотров

25 февраля в Пензенской области прогнозируется желтый уровень опасности.

По данным Гидрометцентра, ожидаются мокрый снег, дождь и сильный ветер — 8−13 метров в секунду. Местами будут порывы до 18 метров в секунду.

В пресс-службе регионального управления МЧС дали рекомендации гражданам при усилении ветра:

— рекомендуем ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;

— если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, остановок, рекламных щитов, деревьев, недостроенных зданий;

— смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

— если вы выехали за пределы населенного пункта, то целесообразно выйти из автомобиля и укрыться в дорожном кювете и прижаться к земле;

— в городе надо немедленно покинуть автомобиль, автобус, трамвай и спрятаться в ближайшем убежище, подземном переходе или подвале.


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