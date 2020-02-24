По горам — с переломом. Бизнесмен из Пензы вышел в финал реалити-шоу
Вручение выдающимся пензенцам госнаград
Минус 30 кг за два года. Пензячка поделилась секретом потрясающего преображения
Праздничное мероприятие в честь 23 Февраля в Пензе
Наши новости
Пензенцу дали срок за кражу кабеля
В Пензе молодой бизнесмен связался с мошенником
Мошенники «повесили» на пензячку кредит
Пензенец получил по почте набор отверток вместо автомагнитолы
Стрючкова по делу об изнасиловании в суде будут защищать три адвоката
Пензенские следователи разбираются в смерти двух мужчин
Молодой пензенец потерял деньги, пытаясь пресечь атаки на его счет
Зареченца сильно избили у торгового центра в Пензе
Пензенец создал порносайт для привлечения внимания
В Пензе отец задушил сына, обещавшего поджечь матрас

СКР опубликовал фото со смертельного пожара в Наровчатском районе

24 февраля в 15:32 318 просмотров

Пензенские следователи проводят проверку по факту пожара в селе Казенчик в Наровчатском районе, который унес жизнь двух человек.

Компания из семи человек находилась в доме вечером 23 февраля. По предварительным данным, на месте печи вспыхнул огонь, который распространился дальше. Пятеро смогли выбраться из горящего строения, они пытались спасти тех, кто остался внутри.

«Но самостоятельно найти их они не смогли из-за сильного задымления и распространения огня. После ликвидации пожара тела 37-летнего мужчины и 44-летней женщины обнаружены в доме. 64-летний хозяин жилища госпитализирован с ожогами в лечебное учреждение», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

После того, как будут получены результаты экспертизы, которая покажет точную причину смерти людей, будет решено возбуждать дело или нет. При первоначальном осмотре на телах обнаружили только следы термического воздействия.

Фотография: https://penza.sledcom.ru/news/item/1442713/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...