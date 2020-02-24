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В КНР разработали вакцину от коронавируса

24 февраля в 16:07 236 просмотров

Посол КНР в России сообщил о создании эффективной вакцины от коронавируса.

В Китае считают, что эпидемию в ближайшее время удастся побороть. К концу месяца в большинстве китайских городов начнется нормальная жизнь. По словам дипломата, ежедневно более двух тысяч людей излечиваются от коронавируса, вместе с тем, как заражаются только сотни.

Разработанная вакцина уже показала хороший эффект — она повышает иммунитет к заболеванию. Осталось лишь провести дополнительные исследования, приводит ТАСС слова посла КНР в Москве Чжана Ханьхуэйя.

По данным на 24 февраля, коронавирусом заразились почти 79 тысяч человек во всем мире, погибли более 2,5 тысяч человек.


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