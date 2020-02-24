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25 февраля в Пензе усилят работу коммунальных служб

24 февраля в 16:34 330 просмотров

24 февраля в администрации Пензы прошло совещание. Его темой стала работа коммунальных служб.

В выходные и праздничные дни очистка дорог проводилась в обычном режиме. На улицах работали 86 единиц спецтехники и более 70 работников МУП «Пензадормост». Скверы и парки приводили в порядок девять машин и около 30 специалистов МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы».

24 января была активизирована работа инспекторов Госжилстройтехинспекции. Специалисты провели обход дворов более чем 200 домов для контроля за их содержанием, сообщили в пресс-службе мэрии.

Во вторник, 25 февраля ожидаются обильные осадки, поэтому чиновники напомнили ответственным о необходимости усиления дежурства.

«В обязательном порядке нужно организовать дежурство техники на сложных участках улично-дорожной сети города, а также приступать к очистке дорог, не дожидаясь окончания снегопада», — сказал замглавы администрации Пензы Денис Леонтьев.

Фотография: https://penza-gorod.ru/news/v_administratsii_penzy_podveli_itogi_raboty_kommunalnykh_sluzhb/

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