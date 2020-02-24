В Пензе молодой бизнесмен связался с мошенником

Молодой человек нашел выгодное предложение в соцсети «ВКонтакте». Он сделал заказ на покупку 68 пар наушников, 10 пар чехлов и телефона. Общая сумма составила 106 тысяч рублей. Продавец заявил о необходимости предоплаты.

Однако пензенец товар так и не получил, поэтому отправился писать заявление в полицию. По факту мошенничества проводится проверка.

«Предприниматель перевел запрашиваемую сумму, но обещанного продавцом трек-номера посылки не получил. Телефон незнакомца затем оказался отключен», — пояснили в пресс-службе управления МВД по Пензенской области.

Сотрудники полиции советуют пензенцам учитывать все возможные риски и предупреждают о потенциально опасных сделках: когда вы еще не получили товар, но уже заплатили за него.