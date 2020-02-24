Пензенцу дали срок за кражу кабеля (видео)

Пензенца приговорили к реальному сроку за кражу электрического кабеля. Мужчина совершил преступление на территории одного из строящихся объектов осенью 2019 года.

«Установлено, что житель Пензы в период с 27 по 30 сентября незаконно проник на территорию строительного объекта и незаконно срезал с 5 по 14 этажи в четвертом и пятом подъездах дома электрический кабель. Его общая длина составила 300 метров на сумму — 92064 рубля», — рассказала помощник прокурора Октябрьского района Пензы Алена Бутакова.

Часть похищенного он успел вывезти с территории стройки, оплавить и сдать в пункт приема, получив за это чуть больше 1000 рублей. Однако повторное возвращение на место преступления за новой партией электрического провода стало для мужчины роковым: его задержали сотрудники охраны строящегося жилого комплекса.

Мужчина полностью признал вину. Теперь обдумывать свой поступок ему предстоит в течение 1 года и 9 месяцев в исправительной колонии строгого режима, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.