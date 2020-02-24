В Пензе три театра готовят совместный спектакль по повести Куприна (видео)

Пензенские актеры решили обозначить на сцене непростую тему. Для этого они обратились к творчеству Александра Ивановича Куприна. Его повесть «Яма» описывает быт и нравы публичных домов Ямской слободы, или, попросту, Ямы. Один из главных героев — Сергей Иванович Платонов, репортер, который тоже посещает эти места, чтобы понять, что заставляет женщин вести такую жизнь. По мнению исполнителя главной роли Максима Юнушкина, писатель неспроста вставил в сюжетную линию именно этого персонажа.
«У Платонова есть слова: «Я бы мог писать, но у меня не получается, пробовал тысячу раз». То есть главный герой верит, что придет такой художник слова, который точно и правдиво опишет ситуацию с проблемой проституции. Скорее всего, Куприн имел в виду себя», — рассказал он.
В спектакле задействованы почти 40 человек. Это актеры и студенческой «Кириллицы», и зареченского ТЮЗа, и областного драмтеатра. Также в постановке участвуют музыканты. И каждому есть чем заняться на сцене. К репетициям приступили в октябре 2019 года.
«Половина актеров — профессионалы. Это прекрасная возможность поработать со специалистами из драмтеатра и ТЮЗа, они все большие молодцы», — сказал Константин Бутин.
Хотя репетиции проходят в Центре культуры и досуга, своих зрителей артисты будут ждать в пензенском драматическом театре. Премьера назначена на 4 марта, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.