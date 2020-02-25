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В День защитника Отечества пензенцы устроили десятичасовой марафон (видео)

24 февраля в 21:34 252 просмотра

Несколько пензенцев решили отметить День защитника Отечества не простыми посиделками за столом, а спортивным подвигом. Они встали на беговые дорожки, чтобы пройти маршем 50 километров. Они установили на тренажерах скорость пять километров в час, и преодолели дистанцию ровно за десять часов.

«Главное условие — не сходить с дорожки. Это наподобие марш-броска, только без амуниции. Знаю, кто сейчас служит, у них намного тяжелее ситуация, поэтому мы их поддерживаем такой акцией», — сказал организатор и участник пешего марафона Денис Чернов.

Они назвали свой спортивный проект «Благодарное поколение», в котором легко угадывается желание поблагодарить ветеранов за их подвиг, совершенный в 40-е. В свою очередь, спортсмены рады принять в свою команду всех желающих. К 9 Мая они запланировали новый спортивный флешмоб (0+): 75 раз выполнить упражнение становая тяга со штангой весом 75 килограммов. При этом количество подходов должно быть минимальным, в идеале — всего лишь один, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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