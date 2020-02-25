В Пензе в День защитника Отечества прошли акции памяти (видео)

День защитника Отечества — праздник, который ежегодно отмечаемый в нашей стране 23 февраля. Он был установлен в 1922 году как День Красной Армии — в ознаменование годовщины создания вооруженных сил страны. С 1946-го он стал называться «Днем советской армии и военно-морского флота». Его современное название — День защитника Отечества. И, помимо торжеств, обязательно проводятся акции памяти. Люди воздают должное мужеству воинов, отстоявших независимость нашей Родины.

В этот день пензенцы ходят на Мироносицкое, Митрофаньевское и Ахунское кладбища. На гранитных надгробиях воинов Красной Армии, умерших в войну от ран в госпиталях — цветы и венки. В 2020 году центром проведения акций памяти стали мемориал на Проспекте Победы и часовня Архангела Михаила. В память о погибших войнах в храме отслужили панихиду.

От церкви центр событий, посвященных Дню защитника Отечества, переместился к Монументу воинской и трудовой Славы пензенцев. Возле него выстроились кадеты школы № 46 Пензы и участники движения «Юнармия». Глава региона Иван Белозерцев и представители ветеранских организаций вручили школьникам памятные знаки и удостоверения участников парада памяти, который прошел 7 ноября в Самаре.

В состав пензенской делегации вошли 118 человек — это вдвое больше, чем в прежние годы. Всего в параде торжественным маршем прошли 6500 человек.

После церемонии вручения памятных наград, собравшиеся почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания, и возложили цветы к Вечному огню, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.