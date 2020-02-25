В Пензе прошел историко-культурный фестиваль «Сечень» (видео)

В Пензе в девятый раз прошел всероссийский историко-культурный фестиваль «Сечень». Движение реконструкторов, изучающих жизнь древних славян средневековой Руси, зародилось в нашей стране около 30 лет назад. И понятие «кризис» ему явно не страшно. Жить прошлым одинаково любят представители всех возрастов.

То, что для людей не сведущих в исторической реконструкции диковина, для самих участников фестиваля «Сечень» — праздник. Это уже девятая их встреча и тем для разговоров предостаточно. У кого клуб пополнился новичками, кто и каким новым ремеслом овладел, наконец, что нового удалось узнать об эпохе, которую они изучают.

«Сейчас ребята не вылезают из музеев, работают с первоисточниками. У нас реконструированное ремесло, есть производство стекла и набойка ткани», — рассказал президент историко-культурного объединения «Святогор» Александр Пальгов.

Каждое изделие — ручной работы. При этом мастера делают вещи в соответствии со средневековой модой и принятыми тогда технологиями.

«Делаем шапки, их носили вплоть до XIX—XX вв. ека, причем как летом, так и зимой, в этом их уникальность. Они изготавливались из тонкого войлока», — сказала руководитель студии народной куклы «Жар-птица» Марина Молчанова.

Реконструкторы уверены, что древний — не значит примитивный. Наши предки могли полагаться, в первую очередь, только на самих себя, и это заставляло их быть сильными, потому как иначе было не выжить.

«Первобытный человек должен был держать в голове и как построить жилище, и как приготовить еду, определить, какие растения можно есть, когда миграция животных. Он был опытен, а сейчас задай ребенку вопрос, он ответит, что посмотрит ответ в интернете», — рассказал реконструктор Александр Конкин.

От XXI века участники фестиваля стараются брать самое ценное. К примеру, кузнец Александр Антонович вооружил своими мечами уже не один исторический клуб и все благодаря всемирной паутине.

«Работаю на компьютере, осваиваю интернет, общаюсь через него. Объединяю что-то забытое с современным», — сказал он.

Будущее «Сечени» (6+) уже обсуждается. В планах — провести в 2021 году фестиваль под открытым небом.

«Был вариант организовать его на горе, где Дом творчества, или ближе к лесу. Будем искать площадку, но, думаю, найдем самое оптимальное место», — рассказал заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

В рамках фестиваля прошел турнир по историческому фехтованию. Разумеется, оружие, лишь имитирует мечи, но именно так когда-то готовили к схваткам молодых дружинников, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.