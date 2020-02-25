В Пензе прошел турнир по теннису, посвященный Дню Защитника Отечества (видео)

В Пензе Дню защитника Отечества в 17-й раз посвятили турнир по теннису. Спортсмены-любители встретились в ФОКе «Виктория».

В течение двух дней на его кортах соревновались около 60 участников — это ветераны тенниса из Пензы и Заречного. Возраст спортсменов — от 35 до 73 лет.

«Мероприятие проходило по двум категориям — «100-" и «100+". Мы один из регионов, где наиболее количество ветеранов-участников, также больше количество девушек и женщин играют в большой теннис, нигде так больше нет», — рассказал председатель федерации «Ветеранов тенниса Пензенской области» Сергей Храбсков.

Кстати, в 2020 году свое мастерство продемонстрируют и теннисистки. Их соберут на турнире, который приурочат к 8 Марта (0+). Добавим, в 2020-м региональная федерация ветеранов тенниса отметит 20-летие, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.