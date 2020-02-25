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В Пензе стартовали соревнования по танцевальному спорту

25 февраля в 00:35 196 просмотров

Пенза принимает межрегиональные соревнования по танцевальному спорту «Радуга» (0+). В 2020 году состязания вышли на новый уровень, ранее они объединяли спортсменов только из Пензенской области. В «Воейкове» участники выступили с европейской и латиноамериканской программами.

Участники межрегиональных соревнований по танцевальному спорту должны выглядеть опрятно и при этом эффектно. После подготовки — сразу на паркет.

Участники танцуют в нескольких возрастных категориях. Первыми свои умения показали самые маленькие спортсмены до девяти лет.

За награды и спортивные разряды боролись танцоры из Пензенской, Самарской, Нижегородской областей, Заречного и Мордовии. Больше всего спортсменов приехало из Саратова.

«В Пензе площадка считается одной из самых лучших в стране. Удобно по расположению, раздевалки, площадка-паркет. Всегда с удовольствием приезжаем, плюс недалеко», — рассказала судья соревнований из Саратова Ксения Кендысь.

«Обычно на соревнованиях такого уровня, где собираются больше шести регионов, даются два дня, чтобы просмотреть всех участников, но мы решили провести все в один день. Думаю, справимся. Ожидаем около 300−400 участников», — сказал главный судья соревнований Владимир Баландин.

В программе — европейское и латиноамериканское направления. Участники исполнили вальс, танго, фокстрот, самбу, ча-ча-ча, румбу, пасодобль и джайв, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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