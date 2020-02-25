Названа предварительная причина трагедии с 4 трупами в Чемодановке

В прокуратуре Пензенской области и Следственном комитете сообщили подробности трагедии, которая произошла вечером 24 февраля.

По предварительной информации, около 22 часов в квартире, расположенной в доме на ул. Фабричной в Чемодановке, обнаружили тела двух мужчин — 37 и 38 лет. При дальнейшем обходе подъезда в другой квартире, этажом выше, нашли еще два трупа — погибли женщина 59 лет и мужчина 26 лет.

Предварительной причиной смерти в пензенском СУ СКР и облпрокуратуре назвали отравление угарным газом. Сейчас на месте происшествия работают следователи, криминалисты. Они осматривают место происшествия, телесных повреждений на погибших не обнаружено.

«В настоящее время газ отключен, безопасность жильцов дома обеспечивается работниками ГУ МЧС России по Пензенской области и газовой службы. Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — добавили в Следственном комитете.

По факту смерти четырех человек Бессоновским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Пензенской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

В облпрокуратуре также отметили, что на место происшествия выехал прокурор Бессоновского района. Проводится проверка соблюдения законодательства при оказании коммунальных услуг, а также при эксплуатации жилищного фонда.