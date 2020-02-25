В Спутнике за два года построят еще два детских сада (видео)

В новые детсады, построенные в Городе Спутнике в 2019 году, начали ходить дети: пока на пару часов в день, чтобы привыкнуть к обстановке, но скоро дошкольные учреждения заработают в полную силу.

Тем временем стало известно, когда в микрорайоне появятся следующие детские сады. Один будет построен уже в 2020 году.

«Детский сад будет выполнен по типовому проекту. Он рассчитан на 120 мест, с ясельными группами. Подобные детсады в Спутнике введены в 2019 году в 5 и 7 очередях строительства», — рассказала начальник отдела капитального строительства холдинга «Термодом» Светлана Сорокина.

Как отмечается, в 2021 году в Спутнике будет построен еще один детсад, также на 120 мест.

«Оба новых садика будут находиться в 11 очереди строительства, на пересечении улиц Алой и Светлой, рядом со строящейся детской поликлиникой и новой школой, возведение которой планируется. Таким образом, в одном квартале у нас образуется большой комплекс социальных объектов, расположенных рядом друг с другом, что наверняка оценят жители», — подчеркнула Светлана Сорокина.