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Личные данные школьников и их аттестаты засекретят

25 февраля в 09:31 176 просмотров

Личные данные школьников и их аттестаты не будут заносить в Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации, документах об обучении, если учащийся является потерпевшим и находится под государственной защитой или проходит свидетелем в уголовном деле.

Проект постановления правительства об этом подготовили в Министерстве просвещения, сообщают «Известия». Как отметили в ведомстве, сейчас в реестр не вносятся сведения только о документах об образовании, выданных силовыми структурами.

По данным Министерства труда и соцзащиты о положении детей в Российской Федерации за 2018 год, в период с 2016-го росло число преступлений в отношении несовершеннолетних. Если четыре года назад было зафиксировано 69600 подобных случаев, то к 2018-му этот показатель достиг отметки в 96100.

Действующее законодательство уже частично гарантирует тайну личности несовершеннолетнего. Согласно Уголовному кодексу РФ, запрещено распространение в публичном пространстве любой информации, которая может указать на личность несовершеннолетнего потерпевшего.


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