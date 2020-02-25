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Пензенец сообщил о пробке на ул. Набережная реки Мойки

25 февраля в 09:40 230 просмотров

Утром 25 февраля в центре Пензы на дороге образовался затор. Об этом предупредил автолюбитель в Сети.

Опубликованная в группе «Сова Пенза авто» соцсети «ВКонтакте» фотография сделана в 9:10.

«ул. Набережная реки Мойки, затруднено движение», — сообщил автор.

На снимке виден поток машин, едущих по направлению к ул. Урицкого. Причины затора неизвестны.

Пользователи отметили, что сегодня на дорогах — каша, поэтому движение затруднено на многих участках.

Напомним, согласно прогнозу, 25 февраля в городе ожидался мокрый снег с дождем. Из-за обильных осадков были запланированы усиленные дежурства дорожных служб.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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