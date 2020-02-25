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Правительство намерено ограничить пропаганду БАДов

25 февраля в 09:51 150 просмотров

Рекламу пищевых БАДов могут запретить с 2021 года в спортивных комплексах, школах и в бассейнах. Законопроект об этом с поправками в закон «О рекламе» разрабатывает Минспорта в инициативном порядке, сообщают «Известия».

«Срок представления законопроекта в правительство РФ установлен на сентябрь 2020 года, а срок его внесения в Государственную Думу — декабрь 2020 года», — пояснили в пресс-службе правительства.

С аналогичной законодательной инициативой по усилению контроля за рекламой добавок ранее выступал Минздрав, объясняя ее недостоверностью информации по применению.

В партийных фракциях Госдумы к документу отнеслись неоднозначно. Представители российского спорта с министерством согласны и считают, что ограничения рекламы нужны.


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