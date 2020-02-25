Правительство намерено ограничить пропаганду БАДов

«Срок представления законопроекта в правительство РФ установлен на сентябрь 2020 года, а срок его внесения в Государственную Думу — декабрь 2020 года», — пояснили в пресс-службе правительства.
С аналогичной законодательной инициативой по усилению контроля за рекламой добавок ранее выступал Минздрав, объясняя ее недостоверностью информации по применению.
В партийных фракциях Госдумы к документу отнеслись неоднозначно. Представители российского спорта с министерством согласны и считают, что ограничения рекламы нужны.