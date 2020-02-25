«Стыдоба». Пензячка рассказала о непроходимой луже на ул. Гладкова

«Возмущению нет предела. Центр города, ул. Гладкова, но чтобы ее перейти, пришлось делать крюк в полквартала, потому что проезжая часть превратилась не то что в лужу, а в целое море. Эту улицу всегда сложно переходить в дождь, приходится идти по ул. Пушкина, где машины едут, и никому дела нет, но сегодня был рекорд: лужа протянулась в половину улицы, и даже по проезжей части было нереально идти, не угробив обувь, хотя кто-то выбирал этот путь. Ливневка здесь, судя по всему, одна — в середине квартала, только там можно безболезненно преодолеть эту улицу. Пора бы уже решить вопрос, центр города — стыдоба», — возмутилась пензячка.

Информагенство готовит официальный запрос в мэрию, чтобы разобраться в этой ситуации.

Напомним, жители региона могут сообщать о своих проблемах в «Жалобной книге» на сайте «Пенза-Пресс». На каждый вопрос ведомства присылают ответ.