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Пензенцы продолжают покупать фейковые путевки через интернет

25 февраля в 10:19 140 просмотров

Полицейские предупреждают жителей Пензенской области о мошенниках-«турагентах». На этот раз на их удочку попалась 36-летняя женщина.

Пензячка решила позаботиться о летнем отдыхе уже сейчас и стала искать варианты в интернете. На одном из сайтов ей приглянулся санаторий в городе Ялта. Она оставила заявку, через некоторое время на ее электронную почту пришло письмо с договором и реквизитами для оплаты. Женщина перевела на указанный счет 50 тысяч рублей. Однако путевку так и не получила.

Горожанка написала заявление в полицию. По факту мошенничества проводится проверка.

Напомним, что это не единичный случай подобного обмана. Только с начала года сотрудники полиции приняли несколько обращений от граждан, которые потратили деньги на несуществующую путевку.

Сотрудники правоохранительных органов просят граждан при заказе путевок в санатории и пансионаты пользоваться только проверенными сервисами, имеющими надежную репутацию. Обязательно перед бронированием и переводом денег нужно ознакомиться в интернете с отзывами об организации, услугами которой собираетесь воспользоваться.

«Помните о том, что при переводе денег в счет предоплаты вы не имеете никаких гарантий их возврата или получения товара», — отметили в пресс-службе регионального управления МВД.


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