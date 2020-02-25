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Путин подвел промежуточные итоги реализации нацпроектов в России

25 февраля в 10:29 122 просмотра

Президент России Владимир Путин провел промежуточные итоги реализации нацпроектов в стране. Фрагмент беседы с журналистом ТАСС был опубликован 25 февраля.

«Во-первых, я должен всегда держать не просто руку на пульсе, я должен держать всех под напряжением — тех, кто выполняет эти задачи. Поверьте мне… Да, нужно, чтоб потряхивало. Нужно, чтобы люди чувствовали свою ответственность. Должны быть под постоянным административным давлением и напряжением. Просто опыт работы мой, достаточно серьезный, показывает, что стоит только это напряжение снять, сразу народ начинает расслабляться», — отметил глава государства.

По словам Владимира Путина, по нацпроектам в настоящее время «действительно не все сделано».

«Из 38 задач, которые ставились на этот год, 26 исполнено. Остальные — нет. Но 26-то сделано», — цитирует президента ТАСС.

При этом, добавил глава государства, нельзя сказать, что «первый блин получился комом».

Напомним, в мае 2018 года Владимир Путин подписал указ о развитии страны до 2024 года. Было утверждено 13 нацпроектов страны с общим бюджетом в 25,7 трлн рублей, отмечают «Известия».

Фотография: скриншот - http://www.kremlin.ru/events/president/news/62851

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