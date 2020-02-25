В Пензе весной ограничат движение большегрузов

С 25 марта по 23 апреля в Пензе будет действовать временное ограничение движения транспорта с нагрузкой на ось больше шести тонн.

«Данная мера вводится для обеспечения сохранности дорог на территории областного центра в весенний период и в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов на них», — отметили в пресс-службе горадминистрации.

Ограничение движения не распространяется, в том числе на пассажирские автобусы, на машины, груженные продуктами, лекарствами, топливом и т. д.

Для большегрузов, которые попадают под ограничение, установлены маршруты:

— проспект Победы — ул. Тернопольская — проспект Строителей — ул. 8 Марта — ул. Карпинского — ул. Окружная — ул. Дизельная — 3-й проезд Бурмистрова — ул. 40 лет Октября;

— ул. Терновского — ул. Баумана — ул. Свердлова — ул. Калинина — ул. Окружная — ул. Карпинского — проспект Победы — ул. Луначарского — ул. Чаадаева — ул. Кордон Сурка;

— ул. Аустрина — ул. Литвинова — ул. Байдукова — проезд Байдукова Гагарина — ул. Ленина — проспект Победы — ул. Карпинского — ул. Окружная — ул. Дизельная — 3-й проезд Бурмистрова — ул. 40 лет Октября.