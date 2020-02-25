Воронков одним из первых заступил в Почетный караул у Памятника Победы

25 февраля у Монумента воинской и трудовой славы Пензы стартовала акция «75 дней до Победы. Пост № 1» (16+). В числе первых в Почетный караул заступил министр образования региона Александр Воронков.

О старте акции министр сообщил в своем аккаунте в Instagram.

«Сегодня, за 75 дней до Великой Победы, на Посту № 1 ежедневно вахту памяти будут нести лучшие ученики школ и студенты колледжей, а также все желающие почтить память павших. Считаю своим долгом отдать дань уважения и памяти тем, кто погиб за свободу и независимость нашей Родины», — написал Александр Воронков.

Напомним, заявку на участие в проекте можно подать по электронной почте: post1@mmcpenza.ru. Инициатива его проведения принадлежит губернатору Ивану Белозерцеву.