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Для пензенских медработников в 2020 году закупят более 30 квартир

25 февраля в 10:56 114 просмотров

В Пензенской области по инициативе губернатора Ивана Белозерцева для врачей-специалистов госучреждений здравоохранения будут приобретены квартиры за счет средств регионального бюджета.

В минздраве области уточнили, что квартиры будут закуплены в рамках программы «Обеспечение жильем медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Пензенской области». Всего до конца года планируется закупить более 30 квартир для врачей, которые устроились на работу в межрайонные больницы с 1 января 2018 года.

Напомним, задачу обеспечить сельских медработников жильем ставил президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

В регионе в настоящее время поддержку, кроме врачей-специалистов, получают и другие медработники. В том числе — в рамках программ минтруда и минсельхоза.

В частности, по состоянию на 1 октября прошлого года в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере» 14 медработников получили единовременные выплаты. Еще три человека получили субсидии на общую сумму более 3 млн рублей в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Пензенской области на 2014 — 2017 годы и на период до 2020 года». Это врач-травматолог-ортопед из Башмаково, медсестра по физиотерапии из Шемышейки и фельдшер-лаборант из Вадинска.


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