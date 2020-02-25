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Кузнецкий автолюбитель погиб в горящей машине

25 февраля в 11:09 62 просмотра

В городе Кузнецке Пензенской области утром 25 февраля произошла смертельная авария. В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили подробности.

По предварительным данным, в 6:30 напротив дома № 59 по улице Осипенко 60-летний водитель автомобиля Renault Logan не справился с управлением. Машина врезалась в бетонную стену и вспыхнула.

«В результате происшествия мужчина погиб», — уточнили в пресс-службе.

Тело водителя пришлось вытаскивать из авто сотрудникам МЧС. По факту трагедии проводится проверка.

Инспекторы настаивают на соблюдении правил дорожного движения, дистанции и скоростного режима. Кроме того, водителям рекомендуют не совершать резких маневров, чтобы не попасть в занос на заледеневшей дороге.


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