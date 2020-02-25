Россиянам предложили выдавать кредиты в режиме онлайн

В России банки готовы перейти на электронный документооборот с клиентами, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Известия».

Отмечается, что до конца года в цифровой формат переведут документы, по которым можно получить кредит, открыть счет или выпустить карту. По задумке, так операции станут быстрее.

В банках считают, что благодаря отказу от бумажной волокиты удастся оформить заем за три минуты, а деньги окажутся на счете уже минут через 10. Впрочем, по требованию клиента ему могут оформить бумажные документы по старинке: с печатями, подписями и прочими атрибутами.

В Центробанке уверены, что цифровизация — это благо. Вместе с тем необходимо в полном объеме информировать клиента банка, на что он соглашается. Кроме того, потребитель должен обладать полной информацией об услуге.

В крупнейших банках страны считают, что переход на цифровой документооборот — это определенный риск. Но экономия, которая ожидается от перехода в цифру, перекрывает возможные риски.