По горам — с переломом. Бизнесмен из Пензы вышел в финал реалити-шоу
Вручение выдающимся пензенцам госнаград
Минус 30 кг за два года. Пензячка поделилась секретом потрясающего преображения
Праздничное мероприятие в честь 23 Февраля в Пензе
Наши новости
В Госдуме переживают за россиян, которые могут переесть в Масленицу
Полицейские смогут искать преступников с помощью камер
Путин подвел промежуточные итоги реализации нацпроектов в России
Правительство намерено ограничить пропаганду БАДов
Личные данные школьников и их аттестаты засекретят
Американские ученые объяснили аномально теплую зиму в России
В КНР разработали вакцину от коронавируса
Ученые выяснили предрасположенность людей к раку по группе крови
В Турции планируют разрешить россиянам расплачиваться рублями
Владимир Путин поздравил буддистов с Новым годом

Россиянам предложили выдавать кредиты в режиме онлайн

25 февраля в 11:29 208 просмотров

В России банки готовы перейти на электронный документооборот с клиентами, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Известия».

Отмечается, что до конца года в цифровой формат переведут документы, по которым можно получить кредит, открыть счет или выпустить карту. По задумке, так операции станут быстрее.

В банках считают, что благодаря отказу от бумажной волокиты удастся оформить заем за три минуты, а деньги окажутся на счете уже минут через 10. Впрочем, по требованию клиента ему могут оформить бумажные документы по старинке: с печатями, подписями и прочими атрибутами.

В Центробанке уверены, что цифровизация — это благо. Вместе с тем необходимо в полном объеме информировать клиента банка, на что он соглашается. Кроме того, потребитель должен обладать полной информацией об услуге.

В крупнейших банках страны считают, что переход на цифровой документооборот — это определенный риск. Но экономия, которая ожидается от перехода в цифру, перекрывает возможные риски.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...