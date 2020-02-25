Британская Кардашьян прогулялась по городу в полупрозрачных велосипедках

Модель Деми Роуз, которую за пышные формы называют «британской Кардашьян», в соцсети (профиль -18+) поделилась новыми жаркими снимками. Девушка прогулялась по городу в едва прикрывающем грудь топе и полупрозрачных велосипедках.

Стоит отметить, что при этом прохожие на фото — в куртках и свитерах. Куда в таком наряде отправилась модель, не сообщается.



Подписчики назвали образ Деми Роуз восхитительным.

24-летняя девушка с детства мечтала стать моделью, но для этого у нее были нестандартные параметры. У нее небольшой рост — 157 см. Однако она стала размещать яркие фото в соцсети, ее страничка начала набирать поклонников, которые с нетерпением ждали новые образы. Деми Роуз получила популярность, и известные бренды теперь заказывают у нее рекламу.

В 2015 году она переехала из Британии в США, где приняла участие в ток-шоу моделей. После этого к ней пришла настоящая популярность.