Британская Кардашьян прогулялась по городу в полупрозрачных велосипедках

Стоит отметить, что при этом прохожие на фото — в куртках и свитерах. Куда в таком наряде отправилась модель, не сообщается.
Подписчики назвали образ Деми Роуз восхитительным.
24-летняя девушка с детства мечтала стать моделью, но для этого у нее были нестандартные параметры. У нее небольшой рост — 157 см. Однако она стала размещать яркие фото в соцсети, ее страничка начала набирать поклонников, которые с нетерпением ждали новые образы. Деми Роуз получила популярность, и известные бренды теперь заказывают у нее рекламу.
В 2015 году она переехала из Британии в США, где приняла участие в ток-шоу моделей. После этого к ней пришла настоящая популярность.