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Британская Кардашьян прогулялась по городу в полупрозрачных велосипедках

25 февраля в 11:28 2632 просмотра

Модель Деми Роуз, которую за пышные формы называют «британской Кардашьян», в соцсети (профиль -18+) поделилась новыми жаркими снимками. Девушка прогулялась по городу в едва прикрывающем грудь топе и полупрозрачных велосипедках.

Стоит отметить, что при этом прохожие на фото — в куртках и свитерах. Куда в таком наряде отправилась модель, не сообщается.


Подписчики назвали образ Деми Роуз восхитительным.

24-летняя девушка с детства мечтала стать моделью, но для этого у нее были нестандартные параметры. У нее небольшой рост — 157 см. Однако она стала размещать яркие фото в соцсети, ее страничка начала набирать поклонников, которые с нетерпением ждали новые образы. Деми Роуз получила популярность, и известные бренды теперь заказывают у нее рекламу.

В 2015 году она переехала из Британии в США, где приняла участие в ток-шоу моделей. После этого к ней пришла настоящая популярность.

Фотография: скриншот https://www.instagram.com/p/B89tE9vA5ev/, https://www.instagram.com/p/B79A3jHACJC/

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