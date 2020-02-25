«Дамате» провела экскурсию по заводу для жителей Каменского района

Делегация из Каменского района Пензенской области побывала на птицеперерабатывающем заводе ГК «Дамате» в Нижнеломовском районе. Там для жителей региона провели экскурсию по производству.

В экскурсии, которую организовали специалисты «Дамате» 19 февраля, приняли участие восемь человек. Ранее на птицеперерабатывающем заводе уже побывали жители Вадинского, Колышлейского, Мокшанского, Спасского районов. На этих территориях находятся земли сельхозназначения, птицеводческие площадки, производственные и социальные объекты компании.

Завод, на котором побывали гости из Каменского района, по количеству инновационных решений и уровню техоснащенности не имеет аналогов в стране. Участникам экскурсии продемонстрировали современные технологии переработки продукции из мяса индейки, этапы разделки тушки и упаковки продукции.

Также представители Каменского района смогли пообщаться с руководством предприятия, задать интересующие их вопросы. Сотрудники «Дамате» рассказали о результатах деятельности компании в 2019 году, о планах на 2020-й, а также об особенностях кадровой и социальной политики.



«Благодарю «Дамате» за предоставленную возможность лично все осмотреть. Уверен, что такой надежный партнер, крупнейший инвестор в сельскохозяйственной отрасли очень нужен и в Каменском районе. Новое производство — это новые рабочие места с достойной заработной платой, налоги в бюджет района, новые перспективы», — отметил первый замглавы администрации Каменского района Геннадий Шлеин.

Завод осмотрел и бизнесмен, зампредседателя совета предпринимателей Каменского района Тагир Абдрашитов. По его словам, несмотря на имеющийся собственный опыт, он остался впечатлен масштабами проекта.

«Не скрою, у меня ощущения очень положительные. Мне понравилось все, что я увидел. Это современное предприятие, проделана огромная работа. Все на высшем, мировом уровне, и это вызывает уважение», — поделился он впечатлениями.

Напомним, встречи руководства «Дамате» с пензенцами проводятся регулярно. В 2019 году ряд мероприятий организовали в районах присутствия компании — в Вадинском, Колышлейском, Мокшанском и Спасском.