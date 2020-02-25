Губернатор разместил видео с пронзительным стихом в исполнении школьницы

«О цене Великой Победы… Татьяна Валова — победительница Дельфийских игр, обладатель Гран-при международного конкурса-фестиваля молодых независимых театров «Пространство юных» в Сочи.
Таня — воспитанница детской музыкальной школы им. В. Чеха, где она занимается в камерном театре под руководством педагога Светланы Орешкиной», — рассказал о девочке глава региона.
Школьница прочитала стихотворение «Баллада о зенитчицах» Роберта Рождественского.
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Ученица пензенской гимназии N15 Татьяна Валова — победительница Дельфийских игр, обладатель Гран-при Международного конкурса-фестиваля молодых независимых театров «Пространство юных» в г. Сочи. Таня — воспитанница детской музыкальной школы им. В. Чеха, где она занимается в камерном театре под руководством педагога Светланы Орешкиной. «Баллада о зенитчицах» Роберта Рождественского… #75летПобеды #ВОВ #памятигероев #память #великаяотечественнаявойна #великаяпобеда