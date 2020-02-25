Губернатор разместил видео с пронзительным стихом в исполнении школьницы

25 февраля губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на своей странице в Instagram разместил видео, в котором школьница читает стихотворение о войне.

«О цене Великой Победы… Татьяна Валова — победительница Дельфийских игр, обладатель Гран-при международного конкурса-фестиваля молодых независимых театров «Пространство юных» в Сочи.

Таня — воспитанница детской музыкальной школы им. В. Чеха, где она занимается в камерном театре под руководством педагога Светланы Орешкиной», — рассказал о девочке глава региона.

Школьница прочитала стихотворение «Баллада о зенитчицах» Роберта Рождественского.