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Губернатор разместил видео с пронзительным стихом в исполнении школьницы

25 февраля в 11:53 248 просмотров

25 февраля губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на своей странице в Instagram разместил видео, в котором школьница читает стихотворение о войне.

«О цене Великой Победы… Татьяна Валова — победительница Дельфийских игр, обладатель Гран-при международного конкурса-фестиваля молодых независимых театров «Пространство юных» в Сочи.

Таня — воспитанница детской музыкальной школы им. В. Чеха, где она занимается в камерном театре под руководством педагога Светланы Орешкиной», — рассказал о девочке глава региона.

Школьница прочитала стихотворение «Баллада о зенитчицах» Роберта Рождественского.

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Ученица пензенской гимназии N15 Татьяна Валова — победительница Дельфийских игр, обладатель Гран-при Международного конкурса-фестиваля молодых независимых театров «Пространство юных» в г. Сочи. Таня — воспитанница детской музыкальной школы им. В. Чеха, где она занимается в камерном театре под руководством педагога Светланы Орешкиной. «Баллада о зенитчицах» Роберта Рождественского… #75летПобеды #ВОВ #памятигероев #память #великаяотечественнаявойна #великаяпобеда

Публикация от Иван Белозерцев (@ivan_belozercev_penza)

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/p/B8-7dgKD0Nb/

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