В Пензенской области насмерть разбилась женщина, пострадали дети

В Пензенской области утром 25 февраля столкнулись две легковушки. В пресс-службе регионального ГИБДД сообщили о погибшей.

По предварительным данным, авария произошла в 8:20 на дороге «Нижний Ломов-Наровчат». Участниками ДТП стали ВАЗ-2115, которым управляла 24-летняя девушка, и Lada Vesta, за рулем которой находился 39-летний мужчина.

В результате происшествия 50-летняя женщина, которая находилась в первой легковушке, погибла на месте аварии. Кроме того, от столкновения пострадали автоледи и ребенок из этой же машины, а также маленькая пассажирка Lada Vesta. Медики доставили их в больницу.

«По данному факту проводится проверка», — добавили в пресс-службе.

Инспекторы просят водителей соблюдать правила дорожного движения, дистанцию, скоростной режим и боковой интервал. Также они рекомендуют автолюбителям не совершать резких маневров во избежание ДТП.