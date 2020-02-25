В Пензе готовят более 219 тысяч цветов для городских клумб

В Пензе началась подготовка к сезонным работам по разбивке композиций из цветов на улицах города.

Подготовкой клумб занимаются специалисты МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы». В настоящее время в теплицах высажено более 219300 цветов.

«Дополнительно будем готовить рассаду для реализации, ее закупают организации города для благоустройства своих территорий», — рассказал директор предприятия Вячеслав Голохвастов.

Цветочные композиции традиционно украсят городские скверы, несколько транспортных развязок, территории у памятников и другие объекты. Всего площадь цветников в Пензе составляет более 4,1 тысяч кв. м, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Напомним, в 2018 году журналисты информагентства побывали на экскурсии в теплицах, где выращивают цветы для украшения города. Материал доступен по ссылке.