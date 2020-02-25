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Ночные заложницы. Пензячки оказались запертыми на балконе

25 февраля в 12:43 502 просмотра

В Пензе три девушки попали в беду. Им пришлось вызывать спасателей.

Инцидент произошел 23 февраля около четырех часов утра на улице Бородина. Девушка была в квартире на седьмом этаже с двумя подругами. Они в легкой одежде вышли на балкон. В это время на двери сработало запорное устройство, и горожанки оказались взаперти.

«В квартире никого нет, входная дверь была закрыта изнутри», — сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра.

Специалисты ведомства прибыли на место происшествия, вскрыли входную дверь и балкон. Девушки смогли зайти в помещение. Медицинская помощь им не понадобилась.

Фотография: http://pozhar.pnzreg.ru/news/2020/02/25/12130326

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