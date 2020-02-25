Ночные заложницы. Пензячки оказались запертыми на балконе

В Пензе три девушки попали в беду. Им пришлось вызывать спасателей.

Инцидент произошел 23 февраля около четырех часов утра на улице Бородина. Девушка была в квартире на седьмом этаже с двумя подругами. Они в легкой одежде вышли на балкон. В это время на двери сработало запорное устройство, и горожанки оказались взаперти.

«В квартире никого нет, входная дверь была закрыта изнутри», — сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра.

Специалисты ведомства прибыли на место происшествия, вскрыли входную дверь и балкон. Девушки смогли зайти в помещение. Медицинская помощь им не понадобилась.