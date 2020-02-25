Мэр Пензы поручил отслеживать регулярность всех маршрутов в городе

Вопрос качества транспортного обслуживания в Пензе чиновники обсудили 25 февраля на совещании в мэрии.

Начальник городского управления транспорта и связи Юлия Еремина сообщила, что по обращениям пензенцев была проведена проверка соблюдения графика водителями маршрутов № 7, 30, 54 и 66. Жалобы поступили на то, что вечером данный транспорт не ходит. В день проверки нарушения зафиксировали только на маршруте № 30.

«В адрес руководителя ООО «Меркурий-Авто-6» направлено письмо с требованием обеспечить работу маршрута № 30 в соответствии с утвержденным режимом работы и интервалами движения. По информации перевозчика, водители, не выполнившие вечерние рейсы, привлечены к дисциплинарной ответственности», — рассказала Юлия Еремина.

В последующие дни мониторинг подобных нарушений не зафиксировал, сообщили в пресс-службе мэрии.

Мэр Пензы Андрей Лузгин рекомендовал продолжить контрольные мероприятия, в том числе — по другим маршрутам.

«Надо отслеживать, сколько единиц транспорта выходит на линию, особенно в утренние часы. Для жителей важна регулярность и предсказуемость движения общественного транспорта», — отметил он.

В частности, отследить движение нужного автобуса, маршрутки или троллейбуса можно самостоятельно при помощи мобильного приложения «Умный транспорт» (6+).