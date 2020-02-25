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Полицейские смогут искать преступников с помощью камер

25 февраля в 13:34 158 просмотров

В России камеры оснастят устройством, которое сможет распознавать преступников по лицу, голосу, радужной оболочке глаза и татуировкам, сообщает телеканал «360» со ссылкой на РБК.

Полицейские намерены добавить к этому списку еще и походку, но это только в планах. Пока что система находится в стадии разработки, внедрить ее планируют до конца 2021 года.

Отмечается, что устройство будет интегрировано с другими базами данных МВД. Например, на месте преступления нашли отпечатки пальцев, волосы или слюну подозреваемого. Действующая система выдает перечень предполагаемых лиц, и информация о них с фотографиями и другими данными будет поступать на камеры с распознаванием. В МВД не уточнили, откуда у них появится база данных с анализами ДНК подозреваемых.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-2085266/

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