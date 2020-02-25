Полицейские смогут искать преступников с помощью камер

В России камеры оснастят устройством, которое сможет распознавать преступников по лицу, голосу, радужной оболочке глаза и татуировкам, сообщает телеканал «360» со ссылкой на РБК.

Полицейские намерены добавить к этому списку еще и походку, но это только в планах. Пока что система находится в стадии разработки, внедрить ее планируют до конца 2021 года.

Отмечается, что устройство будет интегрировано с другими базами данных МВД. Например, на месте преступления нашли отпечатки пальцев, волосы или слюну подозреваемого. Действующая система выдает перечень предполагаемых лиц, и информация о них с фотографиями и другими данными будет поступать на камеры с распознаванием. В МВД не уточнили, откуда у них появится база данных с анализами ДНК подозреваемых.