Владимир Мутовкин празднует День рождения

В этот день Владимир Мутовкин принимает поздравления от близких, друзей и знакомых. К ним присоединяется информагентство «Пенза-Пресс». Мы желаем Владимиру Брисовичу крепкого здоровья, сил и успехов в работе.

Владимир Мутовкин родился в Пензе в 1960 году. Имеет несколько высших образований по специальностям «Электронные вычислительные машины», «Юриспруденция», «Экономика и управление на предприятии». Трудовую деятельность начал в 1977 году на заводе ВЭМ.

С 1987-го по 2008 год проходил службу в ФСБ России. Затем занял должность заместителя директора по экономической безопасности, директора обособленного подразделения ООО «СКМ Групп» в Пензе.

С 2011-го по 2016 год был директором муниципального казенного учреждения «Департамент ЖКХ г. Пензы». После этого в разное время руководил организациями «Строительный ресурс» и «Стеновые материалы». С августа по сентябрь 2019-го являлся начальником отдела по гражданской обороне и мобилизационной работе областного онкологического диспансера.

Главой города Пензы его избрали в сентябре 2019 года.

Владимир Мутовкин имеет несколько наград, в том числе — орден «За военные заслуги», медали «За безупречную службу» I, II и III степеней, памятный знак «За заслуги в развитии города Пензы».