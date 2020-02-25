В Госдуме переживают за россиян, которые могут переесть в Масленицу

Политик предупредил, что употребление большого количества жирных мучных изделий с высоким содержанием масла может вызвать осложнения со стороны желудочно-кишечного тракта. Борис Менделевич порекомендовал снизить риск попадания вредных веществ с помощью приготовления блинов на сковороде с антипригарным покрытием и тщательного выбора начинки, которая должна состоять исключительно из натуральных продуктов.
Напомним, масленичная неделя началась в России 24 февраля. Завершится она до начала Великого поста, который предшествует празднику Пасхи.