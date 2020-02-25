Котенок-поросенок. Пензенцы спасают крошечного пушистика от страшного недуга

Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о котенке, которого они пытаются вылечить от атаксии — двигательного расстройства, выражающегося в нарушении походки и координации движений.

В настоящее время котенок по кличке Кими проходит курс лечения.

«Наша малышка с атаксией — очень активная. Сейчас она сидит в клеточке, из-за своего недуга перемещается с покачиваниями, поэтому переворачивает мисочки и лоток, с утра выглядит как котенок-поросенок. В остальном — обычный ребенок. Ей все интересно, везде надо залезть и все посмотреть», — написали волонтеры в группе соцсети «ВКонтакте».

Они просят пензенцев помочь поставить малышку на ноги, потому что самим им очень трудно бороться за жизнь котенка с таким серьезным расстройством. Узнать о Кими подробнее можно здесь.