По горам — с переломом. Бизнесмен из Пензы вышел в финал реалити-шоу
Вручение выдающимся пензенцам госнаград
Минус 30 кг за два года. Пензячка поделилась секретом потрясающего преображения
Праздничное мероприятие в честь 23 Февраля в Пензе
Наши новости
Пензенцы смогут рассказать о своих проблемах региональному омбудсмену
Владимир Мутовкин празднует День рождения
Пензенцы могут купить билет на прямой поезд до Крыма
Мэр Пензы поручил отслеживать регулярность всех маршрутов в городе
В Пензе летом хотят установить три спасательных поста у водоемов
Ночные заложницы. Пензячки оказались запертыми на балконе
В Пензе готовят более 219 тысяч цветов для городских клумб
Tele2 избавилась от фраз-раздражителей
Пензенские бизнесмены смогут задать вопросы прокурорам
Для пензенских медработников в 2020 году закупят более 30 квартир

Котенок-поросенок. Пензенцы спасают крошечного пушистика от страшного недуга

25 февраля в 14:51 56 просмотров

Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о котенке, которого они пытаются вылечить от атаксии — двигательного расстройства, выражающегося в нарушении походки и координации движений.

В настоящее время котенок по кличке Кими проходит курс лечения.

«Наша малышка с атаксией — очень активная. Сейчас она сидит в клеточке, из-за своего недуга перемещается с покачиваниями, поэтому переворачивает мисочки и лоток, с утра выглядит как котенок-поросенок. В остальном — обычный ребенок. Ей все интересно, везде надо залезть и все посмотреть», — написали волонтеры в группе соцсети «ВКонтакте».

Они просят пензенцев помочь поставить малышку на ноги, потому что самим им очень трудно бороться за жизнь котенка с таким серьезным расстройством. Узнать о Кими подробнее можно здесь.

Фотография: скриншот - https://vk.com/animalspnz_fund58

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...