Сердобчанка вонзила нож в упрекнувшую ее свекровь

В Пензенской области осудили 36-летнюю жительницу города Сердобска, по вине которой погибла ее свекровь.

Установлено, что 14 октября пьяная женщина готовила вместе со свекровью. Та принялась высказывать недовольство тем, что сноха плохо ведет хозяйство.

«Обиженная сердобчанка схватила кухонный нож и вонзила его в бедро свекрови, чем причинила тяжкий вред здоровью», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Злоумышленница пыталась остановить кровотечение, но не смогла. Она выбежала на улицу и попросила соседей вызвать «скорую». Но пострадавшая уже умерла.

Сноха признала вину. В итоге суд назначил сердобчанке пять лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в силу.