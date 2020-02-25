Сердобчанка вонзила нож в упрекнувшую ее свекровь

Установлено, что 14 октября пьяная женщина готовила вместе со свекровью. Та принялась высказывать недовольство тем, что сноха плохо ведет хозяйство.
«Обиженная сердобчанка схватила кухонный нож и вонзила его в бедро свекрови, чем причинила тяжкий вред здоровью», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.
Злоумышленница пыталась остановить кровотечение, но не смогла. Она выбежала на улицу и попросила соседей вызвать «скорую». Но пострадавшая уже умерла.
Сноха признала вину. В итоге суд назначил сердобчанке пять лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в силу.